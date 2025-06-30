Победила Starbucks в Китае — теперь заходит в Штаты. Сеть кофеен Luckin начинает экспансию с Нью-Йорка

Стремительно растущая китайская сеть кофеен Luckin Coffee, победившая Starbucks в Китае, выходит на американский рынок. В понедельник откроются первые два заведения — оба в Нью-Йорке. Взбодриться придется не только Starbucks, но и другим местным сетям, таким как Dutch Bros., которым удалось завоевать лояльность поколения Z, предлагая напитки, идеально подходящие для TikTok, по доступным ценам. На этом поле появился сильный игрок.

Основанная в 2017 году, компания сделала ставку на молодёжь. Кофе — на 30% дешевле Starbucks. Заказ — только через приложение. Полностью безналичная оплата. Меню в основном довольно простое — с классическими холодными и горячими кофейными напитками, но есть ориентированные на TikTok позиции — с ананасами, малиной и яркие «рефрешеры», в которых смешиваются кокосовое молоко, фруктовые соки и холодная пена. Всё — на вынос, с минимальными затратами на помещение. В Китае это сработало: выручка выше, чем у Starbucks, и культ среди студентов.

В Китае Luckin обогнала Starbucks по числу заведений ещё в 2019 году. Именно тогда компания нацелилась на международную экспансию, в том числе в США. В том же году Luckin вышла на IPO, но лучше бы этого не делала. Разразился скандал — руководство признало фальсификацию финансовой отчётности. Компания была исключена с Nasdaq, а её председатель и CEO уволены. Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Luckin на $180 млн. После этого сеть вернулась в Азию, где сегодня управляет более чем 22 000 точек в Китае и несколькими десятками — в Сингапуре.

В 2023 году выручка Luckin в Китае впервые превысила показатели Starbucks — серьёзный удар по сети из Сиэтла, которая до сих пор не может завоевать китайский рынок. Появлялись сообщения, что Starbucks искала покупателей для части бизнеса в Китае в рамках реструктуризации, но позже компания это опровергла.

Хотя формула Luckin показала себя эффективной в Азии, вопрос, удастся ли повторить этот успех в США, остается открытым. Особенно с учётом того, что у Starbucks за плечами более 50 лет преимущества на родном рынке.

В США Luckin делает ставку на то же поколение Z. Первые две кофейни появятся в Гринвич-Виллидж — рядом с оживлённым кампусом Нью-Йоркского университета — и в модном районе Номад. Luckin Coffee на сайте и в соцсетях заманивает скидками и подарками к открытию. Но хватит ли им силы TikTok и ананасового кофе, чтобы подвинуть Starbucks в Америке?

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