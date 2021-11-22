Стали известны победители премии AgroCode Awards

19 ноября в Москве состоялась первая всероссийская премия AgroCode Awards. Эксперты аграрной индустрии, среди которых — руководители Россельхозбанка, Уралхима, «Иннополиса», фонда «Сколково», НИУ ВШЭ и других организаций, выбрали самые эффективные технологии сельского хозяйства и наградили победителей.

Николай Никольский, вице-президент и совладелец «Когнитивных технологий»

В номинации Agro Machinery (техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели) победу одержал автопилот для уборочной техники на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot от компании Cognitive Pilot — система помогает механизатору контролировать движение машины, самостоятельно строит траекторию и точно следует ей, позволяя убрать больше урожая.

Евгений Карпов, Product Owner SkyScout («ИнтТерра»)

В номинации Agro Digital (кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год) лучшей признана система SkyScout для управления агрономической службой предприятий от компании «ИнтТерра» — единая платформа с сервисами, адаптированными под задачи разных пользователей.

Дарья Яковишина, Юрий Пеков, основатели KSITEST

В номинации Agro Revolution (технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство) жюри признало сильнейшим проект внедрения геномной селекции скота по российской референтной базе из более чем 300 тыс. голов, подготовленный компанией KSITEST.

Александр Лысковский, соучредитель компании iFarm

В номинации Agro Hero (герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее) главную награду взял Александр Лысковский, соучредитель компании iFarm, которая является лидером российского рынка вертикальных ферм.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка

Российское сельское хозяйство становится все более технологичным и цифровизованным. Россельхозбанк гордится возможностью собрать ведущих представителей AgroTech на одной площадке для обсуждения тенденций и чествования лидеров индустрии. Уверена, для участников премии и конференции наше мероприятие стало источником вдохновения и новых идей, за которые возможно уже в следующем году мы вручим им новую премию AgroCode Awards.

Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech-мероприятия AgroCode Weekend. Оно включает в себя конференцию AgroCode Conference, хакатон AgroCode Hack, Data Science-чемпионат и агрохакатон по искусственному интеллекту.