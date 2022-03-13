Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнерский материал

Стали известны победители акселератора Future Healthcare

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В Москве определили победителей акселератора Future Healthcare. Всего было подано 224 заявки. Лучшие команды вместе со специалистами Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, «Медси» и столичными врачами продолжат работу над цифровыми решениями для их дальнейшей интеграции в систему здравоохранения города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Стали известны победители акселератора Future Healthcare

Фото: Московский центр инновационных технологий в здравоохранении

 

«Future Healthcare — уникальный акселератор, стартапы получили возможность пропилотировать свои разработки в городских медучреждениях и клиниках "Медси".  По итогам оценки проектов главными внештатными специалистами Депздрава мы определили пять победителей. Это цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта для патоморфологической диагностики онкологических заболеваний, прогнозирования риска развития заболеваний и повышения качества мониторинга их течения», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Победителями акселератора стали: 

  • Medical Neuronets — система помощи принятия решений для патоморфологов на основе искусственного интеллекта. Сервис изучает оцифрованные снимки образцов тканей и ищет корреляции в данных, где человек не видит взаимосвязи или противоречий;
  • «Третье мнение» — платформа для распознавания патологических изменений на различных медицинских изображениях и повышения качества мониторинга течения заболеваний на основе технологии искусственного интеллекта;
  • «Здоровье.ру» — первая в России платформа, которая развивает сервисы цифровой терапии для пациентов с хроническими заболеваниями. В этом году компания совместно с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении планирует реализовать ряд RWE-исследований, чтобы доказать эффективность цифровой терапии;
  • Webiomed — система поддержки принятия врачебных решений, которая автоматически анализирует медицинские данные, выявляет факторы риска и подозрения на заболевания, формирует на их основе прогнозы о вероятности развития болезней.
  • «Точка зрения» — высокоточная система искусственного интеллекта для обнаружения колоректальных полипов во время проведения стандартных процедур колоноскопии в реальном времени. 

«Хочу поделиться одним из значимых событий акселератора: стартап Medical Neuronets совместно с главным патоморфологом Москвы Никитой Савеловым первыми в мире обучили нейросеть распознавать колоректальный рак с помощью ИИ. Для подобных достижений планируем и дальше проводить такие программы и мероприятия», — отметил Вячеслав Шуленин, руководитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. 

С 22 марта по 11 апреля Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с МФТИ проведет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Принять участие в нем могут студенты и выпускники вузов. Призовой фонд — 500 тыс. рублей. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Guschenkova / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»
  2. 2 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
  3. 3 Акселератор больше не обязателен. Как предпринимателю вырастить компанию самостоятельно?
  4. 4 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
  5. 5 10 лайфхаков для начинающего стартапа. Что можно узнать в акселераторе?
EventyOn
Бесплатный вебинар для HR-специалистов и предпринимателей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

13 марта 2022

Google Growth Lab

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

15 марта 2022

«Актион Акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ