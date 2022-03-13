Стали известны победители акселератора Future Healthcare

В Москве определили победителей акселератора Future Healthcare. Всего было подано 224 заявки. Лучшие команды вместе со специалистами Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, «Медси» и столичными врачами продолжат работу над цифровыми решениями для их дальнейшей интеграции в систему здравоохранения города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Московский центр инновационных технологий в здравоохранении

«Future Healthcare — уникальный акселератор, стартапы получили возможность пропилотировать свои разработки в городских медучреждениях и клиниках "Медси". По итогам оценки проектов главными внештатными специалистами Депздрава мы определили пять победителей. Это цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта для патоморфологической диагностики онкологических заболеваний, прогнозирования риска развития заболеваний и повышения качества мониторинга их течения», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Победителями акселератора стали:

Medical Neuronets — система помощи принятия решений для патоморфологов на основе искусственного интеллекта. Сервис изучает оцифрованные снимки образцов тканей и ищет корреляции в данных, где человек не видит взаимосвязи или противоречий;

«Третье мнение» — платформа для распознавания патологических изменений на различных медицинских изображениях и повышения качества мониторинга течения заболеваний на основе технологии искусственного интеллекта;

«Здоровье.ру» — первая в России платформа, которая развивает сервисы цифровой терапии для пациентов с хроническими заболеваниями. В этом году компания совместно с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении планирует реализовать ряд RWE-исследований, чтобы доказать эффективность цифровой терапии;

Webiomed — система поддержки принятия врачебных решений, которая автоматически анализирует медицинские данные, выявляет факторы риска и подозрения на заболевания, формирует на их основе прогнозы о вероятности развития болезней.

«Точка зрения» — высокоточная система искусственного интеллекта для обнаружения колоректальных полипов во время проведения стандартных процедур колоноскопии в реальном времени.

«Хочу поделиться одним из значимых событий акселератора: стартап Medical Neuronets совместно с главным патоморфологом Москвы Никитой Савеловым первыми в мире обучили нейросеть распознавать колоректальный рак с помощью ИИ. Для подобных достижений планируем и дальше проводить такие программы и мероприятия», — отметил Вячеслав Шуленин, руководитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

С 22 марта по 11 апреля Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с МФТИ проведет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Принять участие в нем могут студенты и выпускники вузов. Призовой фонд — 500 тыс. рублей. Подробная информация и регистрация — на сайте.

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