Стали известны победители акселератора Future Healthcare

В Москве определили победителей акселератора Future Healthcare. Всего было подано 224 заявки. Лучшие команды вместе со специалистами Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, «Медси» и столичными врачами продолжат работу над цифровыми решениями для их дальнейшей интеграции в систему здравоохранения города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Московский центр инновационных технологий в здравоохранении
«Future Healthcare — уникальный акселератор, стартапы получили возможность пропилотировать свои разработки в городских медучреждениях и клиниках "Медси". По итогам оценки проектов главными внештатными специалистами Депздрава мы определили пять победителей. Это цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта для патоморфологической диагностики онкологических заболеваний, прогнозирования риска развития заболеваний и повышения качества мониторинга их течения», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
Победителями акселератора стали:
- Medical Neuronets — система помощи принятия решений для патоморфологов на основе искусственного интеллекта. Сервис изучает оцифрованные снимки образцов тканей и ищет корреляции в данных, где человек не видит взаимосвязи или противоречий;
- «Третье мнение» — платформа для распознавания патологических изменений на различных медицинских изображениях и повышения качества мониторинга течения заболеваний на основе технологии искусственного интеллекта;
- «Здоровье.ру» — первая в России платформа, которая развивает сервисы цифровой терапии для пациентов с хроническими заболеваниями. В этом году компания совместно с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении планирует реализовать ряд RWE-исследований, чтобы доказать эффективность цифровой терапии;
- Webiomed — система поддержки принятия врачебных решений, которая автоматически анализирует медицинские данные, выявляет факторы риска и подозрения на заболевания, формирует на их основе прогнозы о вероятности развития болезней.
- «Точка зрения» — высокоточная система искусственного интеллекта для обнаружения колоректальных полипов во время проведения стандартных процедур колоноскопии в реальном времени.
«Хочу поделиться одним из значимых событий акселератора: стартап Medical Neuronets совместно с главным патоморфологом Москвы Никитой Савеловым первыми в мире обучили нейросеть распознавать колоректальный рак с помощью ИИ. Для подобных достижений планируем и дальше проводить такие программы и мероприятия», — отметил Вячеслав Шуленин, руководитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.
С 22 марта по 11 апреля Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с МФТИ проведет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Принять участие в нем могут студенты и выпускники вузов. Призовой фонд — 500 тыс. рублей. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Guschenkova /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»
- 2 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
- 3 Акселератор больше не обязателен. Как предпринимателю вырастить компанию самостоятельно?
- 4 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
- 5 10 лайфхаков для начинающего стартапа. Что можно узнать в акселераторе?
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022