Объявлены победители хакатона Moscow Travel Hack

9 февраля в Москве состоялся финал хакатона по цифровизации сферы туризма — Moscow Travel Hack. Команды решили задачи от десяти российских и международных партнеров. Они представили свои проекты жюри, которое выбрало победителей, разделивших денежный приз в 1,1 миллиона рублей.

Хакатон шел 30 часов. За это время 50 команд из 175 человек решали задачи партнеров Moscow Travel Hack. Победителями стали десять команд ― по одной на трек. Каждый получил сто тысяч рублей:



Команда Wolves решила задачу компании Facebook. Pluh помогли сервису онлайн-бронирования «МегаФон Путешествия». Команда «Голден ПСЖ» занялась проблемой смотровой площадки башни «Федерация» Panorama 360. Команда AeroTeam решила задачу компании «Аэроэкспресс». «На результат!» взялись за задачу Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. MIXAR помогли музею-заповеднику «Царицыно». Команда Real Moscow выиграла в треке туристического портала Discover.Moscow. VoidNameNull решила задачу образовательно-туристического проекта «Город открытий». Команда Limited Edition выбрала трек туристической платформы Russpass. The Onboarders представили решение для билетного оператора Ponominalu.ru и MTS Startup Hub.

Также эксперты выбрали из финалистов супер-победителя, который получил дополнительно сто тысяч рублей и подарок от Amazon Web Services. Им стала команда «Голден ПСЖ».

Эдуард Лысенко министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Туризм ― одна из отраслей, где технические решения должны быть не просто эффективными, но и удобными с точки зрения конечного пользователя. Более того, разработчикам надо помнить, что их приложением или сервисом будут пользоваться туристы со всего мира ― и для каждого из них продукт должен быть простым и понятным. Это немаловажный фактор, на который эксперты обращали внимание при определении победителей хакатона.



На финале хакатона выступили известные спикеры, которые рассказали о бизнесе и технологиях в сфере туризма:

Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс»;

Евгений Лисовский, глава сервиса онлайн-карт для путешественников MAPS.ME;

Макс Крайнов, управляющий директор туристического сервиса Aviasales.

Екатерина Проничева председатель Комитета по туризму города Москвы Сегодня одним из главных стратегических направлений развития туристической отрасли является цифровизация. Именно поэтому мы впервые для туротрасли провели хакатон Moscow Travel Hack. Его цель — создать новые цифровые проекты для индустрии туризма и гостеприимства. И тот интерес, который к нему проявили ИТ-индустрия и молодые разработчики, — это подтверждение тому, что отрасль меняется и молодым специалистам интересны масштабные задачи, которые могут повлиять на развитие туризма.

Для нас важно быть партнером туристической индустрии, и мы считаем, что ее будущее – за бесшовными решениями, которые помогут людям получать лучшее от путешествий. Наши технологии помогают бизнесу стать ближе к этому будущему – уже сегодня наши платформы вдохновляют миллионы туристов на новые приключения, дают им инструменты для того, чтобы буквально в несколько кликов спланировать поездку, а также постоянно оставаться на связи с людьми и компаниями из разных уголков мира. Мы верим, что планировать путешествия станет интереснее и легче в том числе за счет решений, которые появятся на Moscow Travel Hack Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России

Пушкинский музей не первый раз участвует в хакатонах, но именно Moscow Travel Hack наиболее близок нам по тематике, мы благодарны всей его команде за интересный опыт. С одной стороны, наша тема по созданию виртуального помощника на базе открытых источников данных сейчас на пике востребованности, а с другой - музей имеет возможность в режиме мозгового штурма осмыслить применение новейших технологий в своей деятельности и даже получить почти готовое решение. Мы активно работаем с вузами, а со студентами бизнес-информатики НИУ ВШЭ постоянно проводим исследования по направлениям цифрового развития музея, но хакатон - это качественно другой уровень интенсивности взаимодействия амбициозной ИТ-молодежи с традиционной культурной институцией. И мы рады, что интерес с каждым годом растет, а желающих внедрять разумную цифру в музеях все больше. Владимир Определенов, заместитель директора по цифровому развитию ГМИИ им. А.С. Пушкина

МегаФон — оператор цифровых возможностей и постоянно ищет новые решения для своих сервисов. Хакатон Moscow Travel Hack стал помощником в поиске идей для улучшения клиентского опыта в сервисе «МегаФон Путешествия». Команды предлагали свежие решения конкретных задач travel-сегмента. Выбор победителя дался непросто. Нашими фаворитами стала команда Pluh из Москвы. Поработав с предоставленным дата-сетом, участники реализовали прототип сервиса для мгновенного планирования маршрута, исходя из места пребывания туриста, имеющегося в его распоряжении свободного времени и бюджета. Марат Садыков, руководитель по развитию партнерств «МегаФон Путешествия»

Moscow Travel Hack — первый в России хакатон и скаутинг готовых решений в сфере цифровизации туристической индустрии. Мероприятие организует Комитет по туризму города Москвы вместе с десятью российскими и международными партнерами.



За 7 недель желающие участвовать в хакатоне подали 1241 заявку. Сайт Moscow Travel Hack посетили более 50 тысяч человек.

Фото на обложке: Spinon