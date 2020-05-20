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Названы победители конкурса «Старт-2» — каждый получит до 3 млн рублей

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Победителями конкурса «Старт-2» стали шесть команд. Стартапы получат до 3 млн рублей каждый от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Деньги пойдут на коммерциализацию проекта, создание прототипа или опытного образца. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Названы победители конкурса «Старт-2» — каждый получит до 3 млн рублей

Список победителей:

  • Vesa system — бортовая система взвешивания для грузового автотранспорта;
  • Epit — пятикоординатный 3D-принтер;
  • «Единый оператор зарядных станций» — агрегатор зарядных станций для электромобилей;
  • GetTransport — маркетплейс грузоперевозок и доставки багажа, который соединяет грузоотправителей и перевозчиков;
  • Helmetex — профессиональный нейтрализатор запахов;
  • KidsCampsFinder — платформа для онлайн-бронирования детских лагерей.

Победители «Старт-2» могут претендовать на отбор в конкурс «Старт-3», там каждый победитель получит до 4 млн рублей. 

Всего на конкурс было прислано 260 заявок из 14 стран, в том числе России, США, Германии, Великобритании, Голландии, Латвии и Турции.

Больше всего заявок (64%) пришлось на решения в области IT. На втором месте оказался интернет вещей (17% заявок). Также писали проекты, работающие в области агро-, биотехнологий, новых материалов и нефтехимии. 

Фото: red mango / Shutterstock

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Разведка боем

27 мая 2020

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