Названы победители конкурса «Старт-2» — каждый получит до 3 млн рублей

Победителями конкурса «Старт-2» стали шесть команд. Стартапы получат до 3 млн рублей каждый от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Деньги пойдут на коммерциализацию проекта, создание прототипа или опытного образца. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Список победителей:

Vesa system — бортовая система взвешивания для грузового автотранспорта;

Epit — пятикоординатный 3D-принтер;

«Единый оператор зарядных станций» — агрегатор зарядных станций для электромобилей;

GetTransport — маркетплейс грузоперевозок и доставки багажа, который соединяет грузоотправителей и перевозчиков;

Helmetex — профессиональный нейтрализатор запахов;

KidsCampsFinder — платформа для онлайн-бронирования детских лагерей.

Победители «Старт-2» могут претендовать на отбор в конкурс «Старт-3», там каждый победитель получит до 4 млн рублей.

Всего на конкурс было прислано 260 заявок из 14 стран, в том числе России, США, Германии, Великобритании, Голландии, Латвии и Турции.

Больше всего заявок (64%) пришлось на решения в области IT. На втором месте оказался интернет вещей (17% заявок). Также писали проекты, работающие в области агро-, биотехнологий, новых материалов и нефтехимии.

Фото: red mango / Shutterstock