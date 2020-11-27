Названы победители всероссийского конкурса «Стартап-экспедиция Б8»

Представители компаний inDriver, «Северсталь» и «Алроса ИТ» отобрали 13 стартапов со всей России для решения своих бизнес-задач. Отбор победителей проходил в онлайн-режиме.
В рамках конкурса стартапам и зрелым компаниям предстояло разработать технологические решения для международного сервиса пассажирских перевозок inDriver, металлургической компании «Северсталь» и дочерней компании лидера алмазодобывающей отрасли «Алроса ИТ».
В качестве финалистов inDriver выбрали:
- проект взаимного кредитования «Карма» (г. Москва);
- приложение Wapex (г. Тюмень) для заказа услуг;
- приложение YouTool (г. Тюмень) для аренды инструментов и строительного оборудования.
Победители компании «Алроса ИТ»:
- «Алмазоискатель» (г. Иркутск) — ПО для поиска и оценки драгоценных камней и металлов;
- BaseTracK (г. Москва) — разработка беспилотных технологий;
- «Digit платформа» (г. Новосибирск) – платформа для эффективного управления цифровыми ресурсами региона;
- Loginom (г. Рязань) — платформа для реализации аналитических процессов;
- MONQ Digital Lab (г. Москва) — платформа умного управления процессами на основе анализа больших данных ИИ;
- «Система диспетчеризации» (г. Тула);
- «Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» (г. Москва).
Номинанты «Северстали»:
- проект по индивидуальному проектированию теплообменного оборудования;
- проект по снижению простоев оборудования и травматизма при проведении ремонтных работ;
- предиктивная система управления качеством рудного потока на основе технологий искусственного интеллекта.
Задача конкурса «Стартап-экспедиция Б8» — поиск и поддержка перспективных технологических проектов. Мероприятие организовано Фондом развития инноваций (ФРИ) Якутии при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).
“Стартап экспедиция Б8” представила другим регионам нашей страны Якутию как открытую и гостеприимную инновационную площадку, где дают старт и качественное продвижение технологическим разработкам. Подобные инициативы мы собираемся реализовывать и в дальнейшем: планируем организовать треки, посвященные технологическим задачам и самой Якутии. Следите за нашими новостями.
Фото на обложке: photographee.eu/Depositphotos
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