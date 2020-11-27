Представители компаний inDriver, «Северсталь» и «Алроса ИТ» отобрали 13 стартапов со всей России для решения своих бизнес-задач. Отбор победителей проходил в онлайн-режиме.

Названы победители всероссийского конкурса «Стартап-экспедиция Б8»