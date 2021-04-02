Только треть российских компаний используют «облака»: названы главные страхи бизнеса перед технологией

Только 32% российских предпринимателей, опрошенных сервисом Yandex.Cloud и консалтинговой компанией Ernst&Young, используют облачные технологии. В числе главных барьеров на пути к облаку бизнес назвал опасения за безопасность данных, однако эксперты попытались развеять этот миф.

Экспертные интервью, проведённые в ходе исследования Yandex.Cloud и Ernst&Young, показали, что представители российского бизнеса оценивают эффект от внедрения облаков значительно выше, чем величину прямой и косвенной экономии на поддержании собственной ИТ-инфраструктуры. Компании, в которых есть опыт использования облаков, отмечают, прежде всего, положительное влияние на рост скорости запуска продуктов, возможности их масштабирования и повышение доступности новых сервисов для решения практических бизнес-задач.

В то же время исследование выявило нехарактерную тенденцию: оказалось, что число российских компаний, использующих облачные технологии, сравнительно небольшое — таковых всего 32% от числа респондентов. В числе главных барьеров на пути к облаку компании называют опасения за безопасность данных: 46% организаций, уже применяющих облачные технологии, и 50% — не работающих с «облаками». Также в числе препятствий для внедрения облачных технологий компании называют зависимость от провайдера облачной платформы: это 42% компаний, уже работающих с «облаками», и 35% — не использующие их.

Исследование также отмечает характерные разногласия между сторонниками и противниками «облаков»: если 33% компаний без облачных технологий не видит смысла в их применении, то среди использующих «облака» лишь 16% сомневаются в их эффективности.

По мнению генерального директора Yandex.Cloud Алексея Башкеева, большинство страхов, связанных с внедрением облачных технологий, сильно преувеличены.

«Современные облачные платформы сами по себе являются существенно более надёжными, чем собственная физическая инфраструктура. С одной стороны, выход из строя диска, сервера или даже целой серверной стойки в штатном режиме незаметны для пользователя, все данные надёжно распределены по всему облаку. С другой стороны, все современные облачные платформы предпринимают все необходимые инженерные и организационные меры по предотвращению несанкционированного доступа к данным», — приводятся слова Башкеева в материалах исследования.

Несмотря на возможные риски, Башкеев убеждён, что облачные технологии предоставляют пользователям более высокий уровень надёжности, нежели традиционные физические носители.

«Это общая ответственность и самой платформы, и тех, кто ее использует: любой потребитель в состоянии сделать свои данные общедоступными из-за неправильной настройки политик безопасности или же потерять их, не позаботившись о бэкапах. Но если все сделано правильно, то в облаках можно получить существенно более надежное и безопасное решение, чем на собственной инфраструктуре», — считает Башкеев.

По данным исследования Yandex.Cloud и Ernst&Young, в последнее время облачные платформы успели закрепиться в роли инструментом развития бизнеса российских компаний, а запрос на облако все чаще исходит от бизнес-подразделений, а не ИТ-департаментов. Увеличение объема данных и нагрузки на онлайн-сервисы, а также рост пилотов и экспериментов способствуют все большему использованию облачных технологий. Это приводит к положительным изменениям в операционных бизнес-процессах компаний: увеличивается скорость создания цифровых продуктов, повышается ответственность за данные и демократизация разработок.

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Фото: scanrail / Depositphotos