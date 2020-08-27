«Почта банк» будет работать с малым бизнесом в сфере e-commerce

Розничный «Почта банк» создал корпоративный блок для обслуживания малого и микробизнеса в сфере e-commerce. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Целевая аудитория нового направления «Почта банка» — небольшие компании в малых населенных пунктах, где проникновение банковских услуг незначительно.

Банк предложит бизнесу решения по самоинкассации, удаленное открытие счетов, эквайринг, факторинг, финансирование и другие продукты.

Направление по работе с малым бизнесом будет курировать Алексей Чаленко в должности советника председателя правления Дмитрия Руденко. По информации издания, Чаленко может войти в правление банка, если успешно выполнит задачу. Ранее Чаленко работал в МДМ-банке, «Уралсибе», ГК «Росатом» («Русатом Оверсиз»), а также занимался финтех-проектами.

Корпоративный сегмент — новый для «Почта банка». Сейчас у банка 19 тысяч точек присутствия в 83 регионах России, из них 18,5 тысяч точек продаж в почтовых отделениях.

«Почте России» принадлежит 50% минус одна акция банка, такой же пакет у ВТБ. Двумя акциями владеет президент банка Дмитрий Руденко.

В «Почте России» отметили, что выход в корпоративный сегмент — «логичный эволюционный шаг», так как рынок электронной коммерции на фоне пандемии растет с опережением прогнозов. В компании добавили, что готовы помогать банку с привлечением клиентов.