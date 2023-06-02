«Почта России» протестирует доставку посылок беспилотниками в дронопорты – взломостойкие и закрытые почтоматы. Предполагается, что дроны будут доставлять посылки по воздуху, а адресат сможет забрать их как в обычном почтомате.

«Почта России» опробует доставку посылок в дронопорты с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора. Проект будет реализован совместно с компанией «Русдронопорт».

«В России это будет первый опыт, однако мы уверены, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на последней миле», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев.

Дронопорт – это взломостойкий и закрытый почтомат, в который дроны доставляют посылки. Он оснащен автоматическим люком для приема отправлений, уточнили в «Почте России». Адресат сможет забрать посылки как из обычного почтомата.

«Дронопорты, дроны с грузоподъемностью до 5 кг на 15 км могут позволить “поместиться” в рыночные тарифы на доставку “последней мили” уже в ближайшие годы», – подчеркнул генеральный директор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

«Почта России» протестирует легкий вариант дронопорта с тремя ячейками для посылок и тяжелый – с 8 ячейками. Максимальный вес посылки для доставки в дронопорт будет ограничен 10 кг.

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