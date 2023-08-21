«Почта России» перестанет принимать письма и посылки без идентификации отправителя

«Почта России» с 1 сентября прекратит принимать посылки, заказные письма и бандероли без идентификации отправителя. От человека потребуют подтверждающий личность документ. Изменения в работе оператора обусловлено приказом Минцифры.

С 1 сентября «Почта России» перед приемом отправлений начнет требовать от отправителя документ, подтверждающий его личность. Об этом сообщается на сайте «Почты России».

Изменения в работе почты касаются заказных писем, посылок и бандеролей. Для подтверждения личности можно будет предъявить паспорт или, например, водительские права.

Также идентификацию без предъявления документа можно пройти в приложении «Почты России», подключив простую электронную подпись.

Требования к идентификации обусловлены приказом Минцифры от 17 апреля. Документ обязывает идентифицировать отправителя посылок документально или через единую систему.

Фото на обложке: Vitalliy / Shutterstock