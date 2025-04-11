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Маркетплейсы смогут экономить на ПВЗ за счет «Почты России» — эксперт Самойленко

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Российские маркетплейсы смогут экономить на открытии ПВЗ, если начнут доставлять товары через «Почту России». Такое мнение высказал Русбейс директор по маркетингу сервиса внутренней аналитики на электронных площадок Seller24 Максим Самойленко.
Маркетплейсы смогут экономить на ПВЗ за счет «Почты России» — эксперт Самойленко
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Минцифры разработало проект федерального закона, предусматривающий ряд мер по поддержке и развитию «Почты России». Согласно одному из нововведений, маркетплейсы смогут доставлять товары в отделения, которые будут выполнять функцию ПВЗ.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он должен обеспечить возможность привлечения физических и юридических лиц для обработки и доставки почтовых отправлений, содержащих товары электронной торговли. Также речь идет «об установлении обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, обеспечивать покупателям возможность приобретения таких товаров в любом населенном пункте страны, в том числе посредством организаций федеральной почтовой связи». В Минцифры обещают, что одновременно пройдет оптимизация графиков работы отделений.

«Для "Почты России" это возможность коммерциализировать свои отделения на отдаленных территориях. Это сделает содержание многих из них рентабельным с экономической точки зрения. Для маркетплейсов это будет означать отсутствие необходимости инвестировать в открытие дополнительных ПВЗ с огромным шансом, что они будут глубоко убыточны», — заявил Самойленко.

По словам эксперта, количество ПВЗ ведущих маркетплейсов исчисляется десятками тысяч — они есть во всех крупных населенных пунктах, но их недостаточно в небольших населенных пунктах. У «Почты России» насчитывается более 40 тыс. отделений, в том числе в малых городах и селах, куда площадки доставляют товары не всегда или по высокой стоимости.

«Поэтому данная инициатива — это отличный способ расширить потенциальную логистику до максимума. Дотянуться туда, куда нет других способов дотянуться. Для селлеров это, в первую очередь, возможность охватить аудиторию отдаленных регионов, а во-вторых — снизить логистические затраты. Вопрос только в том, сможет ли "Почта России" осилить увеличение грузопотока и обеспечить высокую скорость доставки», — отметил Самойленко.

Пока не известно, будет ли претендовать «Почта России» на выплаты от маркетплейсов, которыми те поддерживают партнерские ПВЗ. Например, Ozon первое время добавляет к заработку предпринимателя до 430 тыс. рублей ежемесячно, а также обучает персонал, дарит вывеску и маркетинговые материалы, сообщал журнал «Бестселлер». Также выплаты предусмотрены для владельцев ПВЗ, сотрудничающих с Wildberries.

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Фото на обложке: Vitalliy / Shutterstock / FOTODOM

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