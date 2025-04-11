Маркетплейсы смогут экономить на ПВЗ за счет «Почты России» — эксперт Самойленко

Минцифры разработало проект федерального закона, предусматривающий ряд мер по поддержке и развитию «Почты России». Согласно одному из нововведений, маркетплейсы смогут доставлять товары в отделения, которые будут выполнять функцию ПВЗ.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он должен обеспечить возможность привлечения физических и юридических лиц для обработки и доставки почтовых отправлений, содержащих товары электронной торговли. Также речь идет «об установлении обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, обеспечивать покупателям возможность приобретения таких товаров в любом населенном пункте страны, в том числе посредством организаций федеральной почтовой связи». В Минцифры обещают, что одновременно пройдет оптимизация графиков работы отделений.

«Для "Почты России" это возможность коммерциализировать свои отделения на отдаленных территориях. Это сделает содержание многих из них рентабельным с экономической точки зрения. Для маркетплейсов это будет означать отсутствие необходимости инвестировать в открытие дополнительных ПВЗ с огромным шансом, что они будут глубоко убыточны», — заявил Самойленко.

По словам эксперта, количество ПВЗ ведущих маркетплейсов исчисляется десятками тысяч — они есть во всех крупных населенных пунктах, но их недостаточно в небольших населенных пунктах. У «Почты России» насчитывается более 40 тыс. отделений, в том числе в малых городах и селах, куда площадки доставляют товары не всегда или по высокой стоимости.

«Поэтому данная инициатива — это отличный способ расширить потенциальную логистику до максимума. Дотянуться туда, куда нет других способов дотянуться. Для селлеров это, в первую очередь, возможность охватить аудиторию отдаленных регионов, а во-вторых — снизить логистические затраты. Вопрос только в том, сможет ли "Почта России" осилить увеличение грузопотока и обеспечить высокую скорость доставки», — отметил Самойленко.

Пока не известно, будет ли претендовать «Почта России» на выплаты от маркетплейсов, которыми те поддерживают партнерские ПВЗ. Например, Ozon первое время добавляет к заработку предпринимателя до 430 тыс. рублей ежемесячно, а также обучает персонал, дарит вывеску и маркетинговые материалы, сообщал журнал «Бестселлер». Также выплаты предусмотрены для владельцев ПВЗ, сотрудничающих с Wildberries.

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