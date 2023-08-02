«Почта России» вышла в сегмент сверхгабаритных грузов

«Почта России» выходит в сегмент негабаритной и сверхгабаритной доставки, её «дочка», Почтовая логистическая компания (ПЛК), запустила линейку сервисов по доставке оборудования и техники, которые из-за размеров и веса нельзя перевозить обычными видами транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».

Первый такой груз в 225 тонн ЛПК доставила в июле, это был конденсатор-экономайзер для строительства установки получения серы. Длина объекта составила 12 метров, а ширина и высота — больше 5 метров. Транзитное время доставки из Волгограда до Астраханского ГПЗ составило 7 суток.

Технологический процесс был выстроен с учетом специфики груза: транспортировка водным и автомобильным транспортом, в том числе перегрузка с тралов на баржу, контроль герметичности при доставке баржей по Волге.

По словам исполнительного директора ПЛК Сергея Служаева, сегмент сверхгабаритных грузов представляет для компании особой интерес, поскольку на рынке есть запрос на такие услуги.

«ПЛК готова предлагать клиентам кастомизированные решения с учётом индивидуальных характеристик каждого груза», — отметил он.

Заказчиками таких услуг могут стать компании, которым нужно доставить металлургическое, энергетическое, сельскохозяйственное или нефтегазовое оборудование.

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