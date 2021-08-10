«Почта России» начнет проводить соцопросы для бизнеса и госструктур

«Почта России» будет проводить опросы населения для компаний и госструктур. Заказчик сможет выбрать способ проведения опроса — в бумажном или электронном виде. Об этом RB сообщили в пресс-службе почтового оператора.
Широкое присутствие по всей стране позволит сервису собирать мнения в разных регионах и среди разных слоев населения, включая тех, кто не пользуется интернетом.
При выборе бумажной формы опроса сотрудники будут собирать и передавать клиенту заполненные анкеты, а при выборе электронной ответы респондентов будет фиксировать приложение, передавая результаты в личный кабинет заказчика.
Анкетирование будет полностью добровольными. Его можно будет проводить анонимно или с указанием персональных данных респондентов согласно ФЗ-152. Тематика разнообразная и зависит от целевой аудитории и задач заказчиков.
По словам генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу Анатолия Кириенко, почтовый оператор не берет на себя функции социологов. «Мы проводим опрос, а методология исследования и обработка результатов остаются на стороне заказчика», — подчеркнул он.
«Почта России» уже провела несколько пилотных опросов социальной и медицинской направленности. Сотрудники провели 17 опросов в 15 регионах, опросив более 16 тысяч респондентов. Почтальоны, по данным пресс-служба, помогли увеличить число пациентов, прошедших диспансеризацию, обнаружить у респондентов признаки хронических и онкологических заболеваний, выявить людей, нуждающихся в долговременном уходе и социальном обслуживании.
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Фото: Antonio Guillem / Shutterstock
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