В «Почте Mail.ru» появилась функция поиска работы

В «Почте Mail.ru» появилась новая функция. Пользователи могут получать индивидуально подобранные вакансии от сервиса поиска работы и сотрудников Worki, который принадлежит Mail.ru Group. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо в специальном разделе указать интересующие его профессии. Почта и сервис Worki проанализируют данные из профилей пользователей: учтут их пол, возраст, геолокацию и карьерные предпочтения.

С помощью технологий машинного обучения Worki дважды в неделю будет формировать и присылать пользователю персональную подборку вакансий. При анализе профиля алгоритмы учитывают только ту информацию, которую указал пользователь. Доступ к переписке и списку контактов закрыт для анализа.

Worki — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Проект ориентируется на рынок «синих воротничков» — линейного персонала. Worki появился в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group, а в сентябре вместе с «ВКонтакте» запустил приложение по поиску работы на базе платформы VK Mini Apps.

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