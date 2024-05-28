«Почта России» будет моделировать логистические маршруты с помощью искусственного интеллекта. Внедряемая оператором система рассчитает прогноз поступления отправлений на каждом этапе логистической цепочки.
«Почта России» протестирует технологии искусственного интеллекта для моделирования логистических маршрутов. Договор о внедрении системы интеллектуального моделирования оператор подписал с фондом «Сколково», сообщила пресс-служба «Почты России».
Прогноз поступления почтовых отправлений на каждом этапе доставки будет рассчитан на основании исторических данных с использованием ИИ-технологий. После анализа система предложить оптимальные маршруты доставки.
Расчеты показывают, что результат работы системы позволяет сократить сроки доставки за счет исключения транспортных узлов, либо уменьшения их количества, отметили в «Почте России».
Тестирование системы будет проходить до 2026 года.
Фото на обложке: Ireshetnikov54 /
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