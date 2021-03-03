В отделениях «Почты России» появятся пункты выдачи «AliExpress Россия»

«Почта России» инвестирует 12 млрд рублей в совместный проект с «AliExpress Россия» по развитию логистики в e-commerce. Размер вложений маркетплейса не раскрывается.

Как пояснили RB.ru представители компаний, проект предусматривает создание фулфилмент-центров, где продавцы «AliExpress Россия» будут хранить товары и комплектовать заказы c AliExpress.

В ближайшее время услуги фулфилмента будут доступны на базе логистического почтового центра «Почты России» в Новосибирской области. После выхода на проектную мощность во втором квартале 2021 года будут собираться и отправляться покупателям до 25 тысяч заказов в день.

Также запланировано открытие пунктов выдачи заказов маркетплейса в почтовых отделениях и организация сети кобрендинговых постаматов, в перспективе их будет более 10 тысяч по России. По расчетам компании, сократятся сроки доставки товаров с AliExpress, что позволит 47% россиян получить товары на следующий день после заказа.

С марта 2021 года курьеры «Почта России» начали доставлять заказы с AliExpress на дом из пунктов выдачи заказов и отделений почтовой связи.

«Отправители могут подключиться к доставке по договору-оферте за 30 минут и сдавать партии посылок в отделениях “Почты”. Реализация наших планов позволит сделать товары с маркетплейса такими же доступными, как и покупки в местных интернет-магазинах», — пояснил заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин.

В данный момент «Почта России» является главным логистическим партнером «AliExpress Россия» и обрабатывает свыше 80% зарубежных заказов маркетплейса, в свою очередь доля посылок AliExpress составляет более 40% от общего числа международных доставок «Почты России».

Фото: monticello / Shutterstock