«Почта России» начала продавать лекарства в Москве

«Почта России» открыла свою первую аптеку в Москве в одном из отделений связи. Проект был запущен в 2019 году в других регионах страны. Как отметили в компании, если лекарства в почтовом отделении окажутся востребованными у жителей столицы, то аптечные пункты «Почты России» будут открываться в других районах города.

«Почта России» расширяет проект по продаже лекарств в своих отделениях на московский регион. Первая в Москве аптека на базе почтового отделения открылась на западе столицы в микрорайоне Олимпийская деревня, говорится в релизе, поступившем в редакцию RB.ru.

В аптеке представлены лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, в том числе рецептурные, а также косметика, средства гигиены, витамины и добавки, медицинские приборы и аксессуары. Чтобы обеспечить соблюдение санитарных требований, аптека расположена на расстоянии 3 метров от клиентской зоны почтового отделения.

«Миссия «Почты России» — предоставлять социально значимые услуги, и продажа лекарств — это одна из них. Если мы поймём, что проект стартовал успешно, аптечные пункты могут появиться в почтовых отделениях многих районов столицы», — отмечает директор УФПС Москвы Дмитрий Адушев.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запущен в 2019 году в Самарской области. Сегодня аптечные пункты есть уже в 11 отделениях связи в разных регионах страны.

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