«Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса»
«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit. Он обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам и уже обрабатывает 30% обращений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Yandex.Cloud.
В «Почте России» заявляют, что внедрение голосового помощника позволило снять часть нагрузки с операторов контактного центра. По данным компании, благодаря нововведению возросла производительность работы «горячей линии». Диалог с оператором длится 3 минуты, с голосовым помощником — 1,5 минуты.
Что делает голосовой помощник:
- помогает в поиске почтового отделения на территории России,
- отвечает на вопросы о режиме работы отделений, о статусах посылок и писем,
- рассказывает, как быстро отправить посылку или как получить свое отправление на дом.
«Диалог нашего голосового ассистента приближен к человеческому общению, мы проводим еженедельное обновление версии его искусственного интеллекта», — рассказал заместитель гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.
Фото: onajourney / Shutterstock
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