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«Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit. Он обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам и уже обрабатывает 30% обращений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Yandex.Cloud.

«Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса»

В «Почте России» заявляют, что внедрение голосового помощника позволило снять часть нагрузки с операторов контактного центра. По данным компании, благодаря нововведению возросла производительность работы «горячей линии». Диалог с оператором длится 3 минуты, с голосовым помощником — 1,5 минуты.

Что делает голосовой помощник:

  • помогает в поиске почтового отделения на территории России,
  • отвечает на вопросы о режиме работы отделений, о статусах посылок и писем,
  • рассказывает, как быстро отправить посылку или как получить свое отправление на дом.

«Диалог нашего голосового ассистента приближен к человеческому общению, мы проводим еженедельное обновление версии его искусственного интеллекта», — рассказал заместитель гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Фото: onajourney / Shutterstock

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