«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit. Он обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам и уже обрабатывает 30% обращений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Yandex.Cloud.

«Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса»