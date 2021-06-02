«Почта России» и «Яндекс» запустят экспресс-доставку из почтовых отделений

«Почта России» и «Яндекс» запустят экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Время ожидания составит не более часа.

Новый сервис будет запущен в рамках соглашения о сотрудничестве между компаниями, которое будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказали RB.RU в «Яндексе».

Для курьерской доставки пользователям нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты России». Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью «Яндекс.Доставки» или курьерской службы «Почты».

Компании также обсуждают расширение партнёрства в электронной коммерции. В частности, «Яндекс.Маркет» сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений. Клиенты «Маркета», которые забирают свои покупки в почтовых отделениях, смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.

Соединяя технологии «Яндекса» и огромный опыт «Почты России», мы сможем вместе создать не только удобные сервисы, но и принципиально новые сценарии в доставке посылок и заказов с маркетплейса – как для продавцов, так и для покупателей. В конечном счёте это сделает онлайн-торговлю более доступной и поможет самым разным магазинам, в том числе из малого и среднего бизнеса, расширить свое присутствие на рынке. Даниил Шулейко, директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса»

Ещё одно направление сотрудничества, которое обсуждают «Яндекс» и почтовый оператор – это услуга drop-off для продавцов «Маркета». Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса. Услуга будет особенно полезна маленьким магазинам с небольшим объемом заказов, которые торгуют на площадке с собственного склада, заявляют в компании.

Сотрудничество с «Яндекс.Доставкой» и «Яндекс.Маркетом» позволит нам предоставить клиентам еще больше возможностей при получении товаров. У «Почты» более 42 тысяч почтовых отделений по всей стране – это уникальное географическое покрытие. И экспресс-доставка из отделений поможет миллионам людей, не выходя из дома, получать покупки даже в самых отдалёснных регионах. В дальнейшем мы планируем подключать к экспресс-доставке и других игроков. Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России»

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