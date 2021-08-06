Печкин отдохнет: в Новгороде изготовили первый в России полностью отечественный почтомат

В Новгороде изготовили первый в России почтомат отечественного производства. Таких пунктов выдачи планируется установить порядка 5 тысяч, а располагаться они будут, в том числе, в переходах станций столичного метрополитена.

Прототип автоматизированной почтовой станции изготовили в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) для «Почты России». В почтомате установлено российское программное обеспечение.

«Главная ценность этих разработок в уникальном ПО. Мы являемся его авторами, мы сами будем устанавливать его и поддерживать. Наш конек и коммерческая выгода в ПО, которое управляет устройством», – отметил доцент кафедры дизайна НовГУ Игорь Арендателев.

«Почта России» объявила в 2020 году о планах по установке 5 тысяч почтоматов. Поставщика будут выбирать по итогам конкурса.

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