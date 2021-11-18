«Почта России» впервые доставила грузы своим новым беспилотником вертолетного типа

«Почта России» и компания «Аэромакс» провели успешные испытания по доставке груза беспилотным воздушным судном в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба регионального правительства.
Экспериментальный полёт состоялся по маршруту Салехард-Аксарка. Общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой составляет 53 км. Дрон преодолел этот путь с массо-габаритным макетом груза.
В тестовых полетах был задействован беспилотник вертолетного типа SH-350. Он может перевозить почтовые грузы весом до 100 килограммов на расстояние 150 километров. Дрон развивает скорость 90 километров в час и может находится в воздухе до 6 часов.
Предполагается. что использование дронов позволит в кратчайшие соки доставлять письма и посылки жителям отдалённых ямальских поселений. До конца 2024 года «Почта» планирует запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в ЯНАО.
Замгендиректора по логистике «Почты» Сергей Сергушев отметил, что беспилотные технологии особенно актуальны для доставки в отдаленные уголки России, где часто климат максимально усложняет логистику. Поэтому на текущем этапе компания намерена в первую очередь развивать беспилотную доставку для жителей населенных пунктов в удаленных и труднодоступных районах.
Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах — Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Правительство ЯНАО
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
- 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
- 3 В каких сферах бизнеса применяют дроны
- 4 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
- 5 «Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок». Что происходит в индустрии стройтех в России
ВОЗМОЖНОСТИ
18 ноября 2021
18 ноября 2021
18 ноября 2021