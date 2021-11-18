«Почта России» впервые доставила грузы своим новым беспилотником вертолетного типа

«Почта России» и компания «Аэромакс» провели успешные испытания по доставке груза беспилотным воздушным судном в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба регионального правительства.

Экспериментальный полёт состоялся по маршруту Салехард-Аксарка. Общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой составляет 53 км. Дрон преодолел этот путь с массо-габаритным макетом груза.



В тестовых полетах был задействован беспилотник вертолетного типа SH-350. Он может перевозить почтовые грузы весом до 100 килограммов на расстояние 150 километров. Дрон развивает скорость 90 километров в час и может находится в воздухе до 6 часов.

Предполагается. что использование дронов позволит в кратчайшие соки доставлять письма и посылки жителям отдалённых ямальских поселений. До конца 2024 года «Почта» планирует запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в ЯНАО.

Замгендиректора по логистике «Почты» Сергей Сергушев отметил, что беспилотные технологии особенно актуальны для доставки в отдаленные уголки России, где часто климат максимально усложняет логистику. Поэтому на текущем этапе компания намерена в первую очередь развивать беспилотную доставку для жителей населенных пунктов в удаленных и труднодоступных районах.

Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах — Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Фото: Правительство ЯНАО