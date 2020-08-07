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«Почта России» вложит 1,4 млрд рублей в сеть постаматов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Почта России» до конца года начнет установку сети постаматов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на рынке e-commerce и источник, знакомый с деталями проекта.  

«Почта России» вложит 1,4 млрд рублей в сеть постаматов

По информации издания, «Почта России» закупит до 5 тысяч постаматов, которые разместит преимущественно в точках розничных ритейлеров, в том числе «Магнита» и «Дикси». Как отмечает один из источников, у компании уже есть около 200 постаматов — они остались от старого проекта.

В пресс-службе «Почты России» газете подтвердили информацию о проекте. В компании отметили, что решение запустить сеть постаматов 3 августа принял совет директоров компании. Постаматы будут приобретаться в лизинг. Сумма вложений в проект — 1,4 млрд рублей. 

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов добавил, что цель компании — «быть опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли».

«Почта России» уже работает с партнерскими пунктами выдачи и постаматами сетей Hermes Russia, Qiwi (в декабре куплена сетью PickPoint) и «Халва». По информации «Коммерсанта», сотрудничество с «Почтой России» рассматривают интернет-ритейлеры: AliExpress Russia, Ozon, Wildberries.

Фото: reddish / Shutterstock

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