«Почта России» и фонд «Сколково» запустили второй корпоративный акселератор

«Почта России» и фонд «Сколково» приступили к сбору заявок от стартапов на участие во второй корпоративной акселерационной программе. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе логистической компании.

Приоритетными организаторы акселератора заявили следующие направления:

логистика и электронная коммерция;

операционные и розничные процессы отделений связи;

цифровизация корпоративных функций.

«Из-за пандемии отрасль логистики и электронной коммерции сильно трансформировалась. Необходимо искать новые инновационные решения, которые станут связующим звеном между цифровым миром и конечным потребителем», — пояснил вице-президент Фонда «Сколково» Константин Паршин.

Заявку на участие (до 7 марта 2021 года) могут подать юридические лица с собственной разработкой или технологией. Уточняется, что проект должен иметь продукт или услугу с подтвержденными продажами, команду не менее трех человек, а также обладать коммерческим потенциалом и перспективами масштабирования.

Отбор будет проходить в два этапа, в итоге участниками акселератора станут от 5 до 15 проектов. Каждый из них получит финансирование в размере 500 тысяч рублей. Стартапы пройдут образовательную программу, проработают гипотезы, проведут тестирование и пилотирование с участием заказчиков и трекеров.

В финальный демодень участники представят результаты своих пилотных проектов. Пять победителей разделят призовой фонд в размере 2,5 млн рублей.

На участие в прошлый акселератор была подана 301 заявка, уточняют организаторы, отбор прошли 10 проектов. В итоге с четырьмя стартапами «Почта России» заключила договоры о партнерстве.

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