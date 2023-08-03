«Почта Банк» попросил клиентов за границей снять деньги с карт UnionPay

«Почта Банк» попросил находящихся за границей клиентов снять деньги с карт UnionPay. По таким картам «могут наблюдаться временные ограничения по операциям». В России карты UnionPay работают без изменений.

«Почта Банк» предупредил своих клиентов о наличии «временных ограничений по операциям за границей» с картами UnionPay. Банк разослал клиентам соответствующее уведомление.

В банке подчеркнули, что работа карт UnionPay в России проходит без изменений. «Почта Банк» принес клиентам извинения за доставленные неудобства.

Россияне используют карты китайской платежной системы UnionPay для расчета за границей со счетов российских банков. В России на данный момент семь банков выпускают карты UnionPay.

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