Почти 30% женщин продают на Wildberries больше чем на 500 тыс. рублей в месяц

Оборот бизнеса 27% женщин-продавцов на Wildberries превышает 500 тыс. рублей в месяц, а у 6% достигает 50 млн рублей, показал опрос маркетплейса, приуроченный ко Дню женского предпринимательства 19 ноября. С его результатами ознакомился RB.RU.

В опросе приняло участие более 550 женщин. Их средний возраст составил 39 лет. Самая популярная возрастная категория — 36-45 лет, в нее попадает 59% женщин-селлеров. Более половины участниц опроса проживают в Москве и Санкт-Петербурге, в городах-миллионниках живет 63% продавцов-женщин.

Более 85% женщин-селлеров являются матерями, 14% респондентов оказались многодетными матерями, 18% планируют завести еще одного ребенка в ближайшем будущем.

Почти четверть опрошенных начали торговать на маркетплейсе, будучи в декретном отпуске. 85% женщин-продавцов вышли на Wildberries после пандемии COVID-19. 32% опрошенных продолжают работать по найму, торгуя на Wildberries, еще 32% ушли с прошлой работы и посвятили себя предпринимательству.

Самой популярной категорией для продажи через Wildberries у женщин стала одежда (22%), второе место занимают товары для дома и красоты (8%). 86% женщин-селлеров начали бизнес самостоятельно. Более половины ответили, что продажа товаров на площадке позволяет им уделять больше времени семье.

В Wildberries также опросили более 500 женщин-владелиц пунктов выдачи заказов. Для 60% из них это основная работа. Участницы опроса рассказали, что ценят стабильную занятость (60%) и возможность иметь уверенность в способности обеспечить ребенка (52%).

Ранее Wildberries сообщил о планах по строительству общежитий для сотрудников с целью оптимизации их расходов на съем жилья вокруг складов. В ноябре компания запустила собственную сеть заправок для водителей Wildberries.