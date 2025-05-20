Почти 60% строительных и демонтажных компаний России планируют увеличить штат в 2025 году

Согласно данным, 58% участников опроса заявили о планах расширения штата в 2025 году. При этом 12% компаний намерены увеличить численность сотрудников значительно, на 5–15% и даже 46%, и лишь 4% допустили возможное снижение персонала. Результаты 2024 года подтверждают этот тренд: 4% компаний уже зафиксировали существенный рост численности персонала, 54% отметили умеренное увеличение (в пределах 15%), у 19% структура штата осталась без изменений, и только 23% сообщили о снижении численности сотрудников.

Параллельно растет и интерес к инвестициям в профессиональное развитие бизнесом команд. В 2024 году 80% компаний вложили в обучение персонала до 1 млн рублей, в том числе 16% компаний инвестировали от 1 до 5 млн рублей. Более 5 млн рублей в развитие команд инвестировали 4% предпринимателей. В 2025 году акценты смещаются: наибольшая доля респондентов по-прежнему планирует вложить до 500 тысяч рублей (50%), однако доля компаний, готовых инвестировать от 1 до 5 млн рублей, увеличилась до 27% (на 11%), что свидетельствует о растущем интересе предпринимателей к системной работе с квалификацией персонала.

«В нашей отрасли обучение давно перестало быть опцией — это необходимость, продиктованная реальными изменениями на рынке. Технологии, оборудование, требования заказчиков — все меняется быстро, и компании не могут позволить себе работать по-старому. Сейчас, чтобы выйти на крупный объект, у рабочих должен быть минимум 5–6 разряд, а инженерно-технический персонал обязан владеть современными методами управления, цифровыми инструментами и практиками наставничества», — отметила HR-директор ГСК «Реформа» Светлана Юнусова.

По словам Юнусовой, сегодня дефицит квалифицированных кадров присутствует в любой отрасли, и демонтаж — не исключение.

«В нашей сфере ситуация усложняется необходимостью работы специалистов вахтовым способом с их выездом в отдаленные регионы России и за ее пределы. Как итог время закрытия вакансии увеличивается. Кроме этого кадровый кризис приводит к росту заработных плат галопирующим темпом, рабочие ежеквартально увеличивают свои ожидания, и бизнес должен им соответствовать. За прошедший год мы на треть увеличили инвестиции в кадровые программы и три раза индексировали заработные платы штатных сотрудников», — рассказала Юнусова.

В 2025 году актуальными будет увеличение численности резчиков металла и железобетонных конструкций, монтажников технологического оборудования, инженеров ПТО, слесари механосборочных работ.

«Профессионалы стареют, а молодежь неохотно идет в строительную отрасль и не готова к вахтовой работе. Стоимость рабочей силы будет расти. В марте-апреле начинается строительный сезон, и рабочие уходят на временные заработки на частные объекты. Сегодня соискатели выбирают работодателя, и бизнесу необходимо быстро реагировать на все изменения как во время подбора персонала, так и для удержания сотрудников», — добавила Юнусова.

ГСК «Реформа» — многопрофильная группа строительных компаний, основанная в 1998 году. Группа реализует работы по демонтажу, выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии, а также проектированию и монтажу технологических трубопроводов.

99% в ООО «Ремонтно-строительная группа» принадлежат Григорию Фричу, еще 1% у Константина Зайцева. Выручка компании в 2024 году выросла в 1,6 раза и достигла 3 млрд рублей, чистая прибыль — 381,6 млн рублей. В ООО «Реформа инжиниринг» у Григория Фрича 72,5%, Виталия Крохалева 20% и Дениса Прохорова — еще 7,5%, Выручка этой структуры ГСК «Реформа» в 2024 году выросла почти в 2 раза, до 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 71,4 млн рублей.

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