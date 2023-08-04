Переводы между своими счетами в пределах 30 млн рублей в месяц станут бесплатными в мае 2024 года

Переводы между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц станут бесплатными в мае 2024 года. Соответствующий закон подписал президент. Сейчас бескомиссионный лимит составляет 100 тыс. рублей в месяц при переводах через СБП.
Путин подписал закон, позволяющий переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных банках. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу в мае 2024 года.
Переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии можно будет тремя способами: через СБП, через приложение банка или личный кабинет на сайте по номеру счета.
На данный момент переводить деньги самому себе в другой банк без комиссии можно в пределах 100 тыс. рублей в месяц через СБП.
В начале подготовки законопроекта бескомиссионный лимит предлагали установить на уровне 1,4 млн рублей, некоторые крупные банки предлагали снизить его до 200-600 тыс. рублей.
Фото на обложке: Deacons docs /
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