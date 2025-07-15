Почти половина российских топ-менеджеров готовы уйти при первом оффере
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Зарплаты растут, лояльность — не факт
Чаще всего прибавка составляла 8–10% — так ответили 40% участников, но каждый третий выбил себе рост выше 15%. В 2025 году 55% руководителей рассчитывают на повторную индексацию. И, скорее всего, не зря — 70% компаний уже заложили её в бюджеты.
Пакет хороший. Но платите лучше
У топов всё прилично: ДМС — у 63%, опционы — у 41%, корпоративное обучение — у 34%. Но 58% признались, что главный стимул — всё равно деньги. Только 28% готовы работать ради «интересных вызовов», но рынок этим не кормит.
Бонусы в 2024 году выросли у 80% опрошенных. Однако 13% получили сокращения, а 7% остались вообще без премий.
Программы лояльности срабатывают не у всех
22% топов участвуют в долгосрочных мотивационных схемах. Но даже это не даёт гарантий: почти половина готовы уйти при первом выгодном оффере. Ещё 30% всерьёз подумывают о собственном бизнесе. Несмотря на это, общая текучка среди топ-менеджеров — меньше 5%, рынок пока стабилен. Но баланс хрупкий.
«Это создает дополнительный вызов для бизнеса: как в условиях дефицита персонала пересмотреть мотивационную составляющую, чтобы удержать дорогих и ценных руководителей», — отмечает Лусине Абгарян, операционный директор Ventra.
Деньги решают — даже на уровне топов
Повышения и соцпакеты работают, но не спасают от перегретого рынка. Если компания хочет удержать лидеров — придётся платить. И не за «вызовы», а за цифры в оффере.
Фото на обложке: macrovector / Freepik
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