Расходы перед Новым годом увеличиваются почти у 50% россиян

В декабре почти каждый второй россиянин увеличивает расходы минимум на 20–30% по сравнению с другими месяцами, говорится в исследовании платёжного сервиса Апельсин. При этом заранее планируют праздничный бюджет только 39%, а большинство — 56% — тратят деньги спонтанно. Основная статья декабрьских расходов — еда.

Еда и подарки занимают большую часть трат

По данным исследования, основная часть расходов в декабре уходит на продукты. Эту категорию назвали ключевой 79% участников опроса.

На подготовку новогоднего стола большинство респондентов готовы потратить 10–15 тыс. рублей. Помимо еды, заметную долю бюджета занимают:

покупка подарков — 63%;

расходы на развлечения — 22%.

Россияне стараются экономить на личных расходах

Чтобы уложиться в бюджет в декабре, часть респондентов сознательно сокращает праздничные расходы. 11% опрошенных признались, что стараются избегать предновогодних встреч и обмена подарками, чтобы не увеличивать траты.

Ещё 12% предпочитают экономить за счёт личных расходов: они откладывают поездки, а также покупки одежды, техники и других крупных товаров, перенося их на более спокойный период после праздников.

34% россиян оплачивают декабрьские покупки накоплениями

При оплате праздничных расходов россияне в большинстве случаев стараются обходиться собственными средствами. Согласно исследованию, 40% респондентов оплачивают декабрьские траты за счёт текущего месячного дохода, не привлекая дополнительные источники.

Ещё 34% используют накопления, которые были сформированы заранее и предназначены в том числе для повышенных расходов в конце года. При этом лишь 14% опрошенных выбирают оплату частями или постоплату, используя такие инструменты для распределения затрат во времени.

Бюджет на подарки: до 10 тысяч у половины россиян

Половина россиян старается жёстко ограничивать расходы на новогодние подарки. По данным WEBBANKIR, 50% опрошенных планируют уложиться в бюджет до 10 000 рублей.

Ещё 33,1% готовы потратить на подарки от 10 000 до 20 000 рублей, 14,9% — от 20 000 до 50 000 рублей. Бюджет свыше 50 000 рублей закладывают лишь 2% респондентов. Чтобы не выйти за рамки, большинство заранее сравнивают цены: 61,7% делают это всегда, а 28,6% — при крупных покупках.

Праздничный период вызывает финансовый стресс

Подготовка к Новому году в 2025 году всё чаще вызывает у россиян финансовый стресс. По данным исследования страхового брокера Mains, 52,1% опрошенных переживают из-за праздничных расходов, чаще всего — из-за подарков и новогоднего стола.

На этом фоне часть россиян задумывается о заёмных деньгах: 10,7% рассматривают кредит или рассрочку, а 5,1% уже оформили заём на новогодние траты. При этом 35,2% планируют потратить на праздники больше, чем год назад, а 22,7% заявили, что вовсе откажутся от новогодних расходов.