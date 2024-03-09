Компания Kontakt Intersearch в феврале текущего года провела опрос свыше тысячи топ-менеджеров и собственников бизнеса. Выяснилось, что женщины стали чаще сталкиваться с примерами дискриминации, не ждут повышения и не видят возможности избавиться от «штрафа за материнство» (последствий ухода в декрет в виде снижения темпов карьерного роста, понижения зарплаты и пр.).

32% женщин и 51% мужчин предпочитают работать под началом мужчины