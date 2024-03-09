32% женщин и 51% мужчин предпочитают работать под началом мужчины

Компания Kontakt Intersearch в феврале текущего года провела опрос свыше тысячи топ-менеджеров и собственников бизнеса. Выяснилось, что женщины стали чаще сталкиваться с примерами дискриминации, не ждут повышения и не видят возможности избавиться от «штрафа за материнство» (последствий ухода в декрет в виде снижения темпов карьерного роста, понижения зарплаты и пр.).
Данные исследования приводит Forbes:
- На вопрос о наличии в РФ гендерного неравенства две трети женщин ответили, что оно определенно есть, а две трети мужчин не наблюдают его в российском обществе,
- При этом число респондентов, которые лично сталкивались с дискриминацией растет: 38% в 2024 году против 30% в 2023 году среди женщин,
- На вопрос «Довольны ли вы сейчас своей карьерой / позицией» 86% женщин ответили положительно (довольных мужчин было 74%), зарплатой — 75% женщин и 54% мужчин, причем женщины считают оплату своего труда адекватной, а мужчины уверены, что достойны большего (довольны менее половины),
- При этом женщины не ждут повышения: среди топов 53% получили его недавно, следовательно, не рассчитывают на скорый рост, а вот мужчины как раз уверены, что их повысят (47%),
- Работать под началом женщины по-прежнему не хочет почти никто (только 4% женщин предпочитают начальников своего пола), мужчин на руководящей позиции хотят видеть 32% женщин и 51% мужчин,
- Мужчины готовы больше работать сверхурочно (60% против 49% у женщин), и совсем не готовы сидеть дома (лишь четверть согласилась бы взять отпуск по уходу за детьми, например).
Женщины же отдельно отмечают, что на их карьерное развитие напрямую влияет так называемый «штраф за материнство» — снижение зарплаты и потеря наработанного статуса и авторитета из-за декретного отпуска.
Фото на обложке: Unsplash
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