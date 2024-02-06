Армянский стартап Podcastle привлек $13,5 млн от S16VC, RTP Global и других

Привлеченные средства пойдут на разработку основных AI-инструментов и масштабирование проекта. За четыре года существования стартап привлек $22,3 млн.

Podcastle основали в 2020 году в Ереване. Стартап запустил платформу на базе AI для создания аудиоконтента. С ее помощью пользователи могут создавать, преобразовывать и продвигать свои подкасты.

Фото на обложке: Podcastle