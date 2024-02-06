Армянский стартап Podcastle привлек $13,5 млн от S16VC, RTP Global и других

Армянская ИИ-платформа для создания и редактирования аудиоконтента Podcastle привлекла $13,5 млн в рамках раунда серии А. Среди инвесторов — Mosaic Ventures, RTP Global, S16VC, Point Nine, Sierra Ventures и AI Fund.
Привлеченные средства пойдут на разработку основных AI-инструментов и масштабирование проекта. За четыре года существования стартап привлек $22,3 млн.
Podcastle основали в 2020 году в Ереване. Стартап запустил платформу на базе AI для создания аудиоконтента. С ее помощью пользователи могут создавать, преобразовывать и продвигать свои подкасты.
Фото на обложке: Podcastle
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