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Армянский стартап Podcastle привлек $13,5 млн от S16VC, RTP Global и других

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Армянская ИИ-платформа для создания и редактирования аудиоконтента Podcastle привлекла $13,5 млн в рамках раунда серии А. Среди инвесторов — Mosaic VenturesRTP Global, S16VCPoint Nine, Sierra Ventures и AI Fund.

Армянский стартап Podcastle привлек $13,5 млн от S16VC, RTP Global и других

Привлеченные средства пойдут на разработку основных AI-инструментов и масштабирование проекта. За четыре года существования стартап привлек $22,3 млн.

Podcastle основали в 2020 году в Ереване. Стартап запустил платформу на базе AI для создания аудиоконтента. С ее помощью пользователи могут создавать, преобразовывать и продвигать свои подкасты.

Фото на обложке: Podcastle

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