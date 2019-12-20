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Эксперты оценили, сколько россияне заработали на подкастах за 2019 год

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В 2019 года авторы подкастов в России заработали 76 млн рублей на рекламных интеграциях. Это 8% всего рынка онлайн-аудиорекрамы в стране, свидетельствуют предварительные данные ассоциации Interactive Advertising Bureau (IAB). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты оценили, сколько россияне заработали на подкастах за 2019 год

По данным IAB, в 2020 году рекламная выручка россиян от подкастов вырастет почти втрое — до 225 млн рублей (10% на рынке онлайн-аудиорекламы), а в 2024 году — до 1,9 млрд рублей (17,5%).

Среднемесячная аудитория подкастов в России в 2019 году увеличилась более чем вдвое, подсчитали эксперты. IAB ожидает, что в декабре она составит 5,1 млн человек, через год вырастет до 10,5 млн, а в декабре 2024 года достигнет 27,9 млн.

Окончательные данные по рынку подкастов в России IAB представит в конце января 2020 года.

По мнению председателя комитета аудиорекламы IAB Russia Михаила Ильичева, основным дравером роста российского рынка подкастов станет приход в эту сферу крупных брендов со сложившейся лояльной аудиторией.

Кроме того, рынку помогает отсутствие барьеров с лицензированием — авторы подкастов размещают контент сразу на нескольких платформах без договора, отметил Ильичев.

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock

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