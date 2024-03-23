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Российские банки окажут поддержку пострадавшим в «Крокусе» и их семьям

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хтимский заявил «РИА Новостям», что банк спишет кредиты пострадавших в «Крокус Сити Холле» и их ближайших родственников. Аналогичным образом поступит и «Хоум банк».

Российские банки окажут поддержку пострадавшим в «Крокусе» и их семьям

«После публикации окончательных списков погибших и пострадавших сотрудники банков проверят их и их ближайших родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт и в случае обнаружения задолженности полностью ее спишут», — цитирует ТАСС совместное заявление кредитных организаций.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призывает и другие банки простить долги пострадавшим в результате теракта 22 марта. 

О похожей акции заявил «Московский кредитный банк» (МКБ). На сайте кредитора висит объявление о мерах на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле»: банк предоставит кредитные каникулы «всем, кого затронули вчерашние события». Полное списание долгов по кредитам предусмотрено для семей погибших.

«КоммерсантЪ» в своем Telegram-канале пишет также, что и «Альфа-банк», и «Уралсиб», и «Тинькофф» тоже спишут все кредиты пострадавших в «Крокусе» и их семей.

В соцсетях ВТБ появилось заявление: «Банк готов рассматривать все обращения клиентов, которых коснулась эта беда, и в индивидуальном порядке искать решение для каждого».

Банк также предлагает поучаствовать в поддержке пострадавших и их семей через его благотворительный фонд — «ВТБ Страна».

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Сбор средств объявил в содружестве с «Российским Красным Крестом» и Сбер: «Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение "Сбербанк онлайн", банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе взиматься не будет» (цитата по «Ведомостям»).

Также в «СберСтраховании» заявили о том, что выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» будут произведены в упрощенном порядке. А для поддержки тех, кто остается в выходные дома, тяжело переживая случившееся, «СберМаркет» отменяет плату за сборку и доставку заказов (предложение актуально для всех регионов страны). Об этом пишет Lenta.

Относительно кредитов в Сбере сообщили, что долги погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокусе» «будут урегулированы» («РИА Новости»).

Сбор средств на адресную помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте открыло также благотворительное объединение «Мы вместе».

Фото на обложке: Unsplash

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