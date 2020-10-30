Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку промышленных компаний

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении расходов российских промышленных компаний на транспортировку товаров. На эти цели выделено 5 млрд рублей, выплаты запланированы на 2020 год.

Как сказано на официальном сайте правительства, размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного производства.

Эта возможность будет доступна организациям из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения. Субсидии позволят обеспечить поставки продукции на сумму не менее 45 млрд рублей.

Также принято решение о выделении 600 млн рублей для предоставления субсидий тем, кто собирается купить новую буровую установку и утилизировать старую. В результате ожидается рост продаж такого оборудования в 2020 году на 3 млрд рублей.

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