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Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку промышленных компаний

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Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении расходов российских промышленных компаний на транспортировку товаров. На эти цели выделено 5 млрд рублей, выплаты запланированы на 2020 год.

Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку промышленных компаний

Как сказано на официальном сайте правительства, размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного производства. 

Эта возможность будет доступна организациям из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения. Субсидии позволят обеспечить поставки продукции на сумму не менее 45 млрд рублей.

Также принято решение о выделении 600 млн рублей для предоставления субсидий тем, кто собирается купить новую буровую установку и утилизировать старую. В результате ожидается рост продаж такого оборудования в 2020 году на 3 млрд рублей.

Фото: Unsplash

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