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Половине россиян для комфортной работы не хватает поддержки работодателя

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Чуть более половине россиян для комфортной работы необходимы поддержки и внимания со стороны работодателей. Кроме этого им в идеале нужны гибкий график и частичная удаленка.

Половине россиян для комфортной работы не хватает поддержки работодателя

О важности поддержки со стороны работодателя для своего комфортного самочувствия на рабочем месте заявили большинство — 52% — участников опроса «Райффайзенбанка», результаты которого публикует ТАСС.

Под поддержкой и вниманием следует понимать не только внимательное отношение к его работникам, но и материальные бонусы: страхование здоровья, скидки и льготы от компании, предложения для проведения досуга и занятий спортом.

Чуть меньше — 50% — также заявили, что для комфортной работы требуется гибкий график и частичная удаленка.

Многие (65% респондентов) также считают сложной работу без дружеских отношений в коллективе.

Менее всего россиян на рабочем месте интересуют красивый и удобный офис (20%), возможность личного вклада в результат работы компании (20%) и известность бренда, на который они работают (10%).

То же касается и ценностей работодателя — лишь 17% считают это важным, впрочем 68% респондентов предпочли бы работу с начальством, которое разделяет их собственные ценности.

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

В опросе участвовали 2 тыс. жителей крупных российских городов.

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Фото: Unsplash

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