Средняя цена на подержанные электромобили снизилась на 13%

В апреле 2025 года средняя цена на подержанные электромобили упала на 13% по сравнению с апрелем 2024 года, составив около 4,1 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес».

Лидерами рынка б/у электрокаров являются японские модели с долей 26,5%, за ними следуют американские (24,5%), китайские (24%) и европейские (21,2%). В апреле наибольшее количество регистраций получили Nissan Leaf (975,6 тыс. рублей), Zeekr 001 (5,49 млн рублей) и Tesla Model 3 (3,44 млн рублей).

Несмотря на то, что электромобили с пробегом составляют всего 0,5% от общего числа автомобилей, наблюдается устойчивый, хоть и небольшой, рост этого сегмента. В то же время средняя цена новых электрокаров возросла с 4,8 миллионов рублей в апреле 2023 года до 8,7 миллионов рублей в апреле 2025 года. Среди новинок лидируют Zeekr 001 (в среднем 6,97 млн рублей), Avatr 11 (7,6 млн рублей) и Evolute i-Pro (2,54 млн рублей). С начала 2024 года доля электромобилей среди новых предложений начала снижаться, но к 2025 году она составила 1,2% от всех объявлений о новых автомобилях, при этом китайские бренды занимают 85,8% всех предложений.

По данным «Автостата», продажи электрокаров в России в 2024 году выросли на 26,4% в годовом выражении и достигли рекордных 17,8 тыс. реализованных единиц. Однако темпы роста продаж замедлились: 2023 году рынок увеличился в 4,7 раза год к году.

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