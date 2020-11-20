В подкасте «Бизнес кейс шоу» рассказали, как улучшить ментальное здоровье

В очередном выпуске подкаста «Бизнес кейс шоу» его создательница и автор Наталья Попова обсудила с психологом и тренером компании Adidas Academy Александром Рау, что делать прямо сейчас, чтобы почувствовать себя благополучным и счастливым.
Еженедельно выпускница акселератора «СКБ Контур» и основательница консалтингового агентства HR Angel Наталья Попова приглашает предпринимателей и экспертов, которые делятся секретами успешного ведения бизнеса. У неё в гостях уже побывали основатель Global Group Company Максим Фельгер, вице-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин, путешественник и предприниматель, проживающий в трейлере на берегу океана, Руслан Гафаров, основатель компании «Социальный код» (сервисы cvcode и hrcode) Артём Аментес.
Однажды я поняла, что ни одна книга, ни один мастер-класс не заменит живые беседы с людьми, которые уже прошли через все взлёты и падения и добились успеха в бизнесе, несмотря ни на что. Я хочу понять, как эти люди создают действительно сильный бизнес, устойчивый в наши непростые времена. Именно поэтому в нашей основной рубрике я встречаюсь с самыми огненными предпринимателями, учусь на их реальных кейсах и делюсь с вами.
В новом выпуске «Благополучие и счастье, как основные life skills в Adidas Academy» Наталья Попова и Александр Рау:
- обсудили, что такое благополучие;
- попробовали определить, насколько мы благополучны прямо здесь и сейчас;
- опровергали миф, что люди не меняются, и рассуждали на тему, как спорт помогает бизнесу;
- рассмотрели уникальность программ Adidas Academy.
Этот и другие выпуски можно слушать на всех подкастинговых платформах.
Фото на обложке: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
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