В подкасте «Бизнес кейс шоу» рассказали, как улучшить ментальное здоровье

В очередном выпуске подкаста «Бизнес кейс шоу» его создательница и автор Наталья Попова обсудила с психологом и тренером компании Adidas Academy Александром Рау, что делать прямо сейчас, чтобы почувствовать себя благополучным и счастливым.

Еженедельно выпускница акселератора «СКБ Контур» и основательница консалтингового агентства HR Angel Наталья Попова приглашает предпринимателей и экспертов, которые делятся секретами успешного ведения бизнеса. У неё в гостях уже побывали основатель Global Group Company Максим Фельгер, вице-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин, путешественник и предприниматель, проживающий в трейлере на берегу океана, Руслан Гафаров, основатель компании «Социальный код» (сервисы cvcode и hrcode) Артём Аментес.

Однажды я поняла, что ни одна книга, ни один мастер-класс не заменит живые беседы с людьми, которые уже прошли через все взлёты и падения и добились успеха в бизнесе, несмотря ни на что. Я хочу понять, как эти люди создают действительно сильный бизнес, устойчивый в наши непростые времена. Именно поэтому в нашей основной рубрике я встречаюсь с самыми огненными предпринимателями, учусь на их реальных кейсах и делюсь с вами. Наталья Попова, автор и ведущая подкаста «Бизнес кейс шоу»

В новом выпуске «Благополучие и счастье, как основные life skills в Adidas Academy» Наталья Попова и Александр Рау:

обсудили, что такое благополучие;

попробовали определить, насколько мы благополучны прямо здесь и сейчас;

опровергали миф, что люди не меняются, и рассуждали на тему, как спорт помогает бизнесу;

рассмотрели уникальность программ Adidas Academy.

Этот и другие выпуски можно слушать на всех подкастинговых платформах.

Фото на обложке: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos