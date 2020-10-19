В Подмосковье запретят массовые мероприятия

Власти Московской области с 21 октября вводят запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, просветительские и рекламные. Также буду закрыты музеи и выставки, сообщает телеграмм-канал «Воробьев LIVE» .

Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей, следует из сообщения.

Торговые центры площадью больше 5 тысяч кв.м и заведения общепита должны измерять посетителям температуру и не допускать людей, у которых она повышена.

О новых мерах борьбы с распространением коронавируса губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил на еженедельном оперативном заседании.

Воробьев поручил главам муниципалитетов и ведомств усилить контроль за соблюдением мер безопасности — ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции в транспорте, на объектах торговли и питания.

Ранее сайт правительства Московской области сообщал, что соблюдение масочного режима на транспорте в Подмосковье проверяют почти 4 тысячи человек.

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