В Подмосковье запретят массовые мероприятия
Власти Московской области с 21 октября вводят запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, просветительские и рекламные. Также буду закрыты музеи и выставки, сообщает телеграмм-канал «Воробьев LIVE».
Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей, следует из сообщения.
Торговые центры площадью больше 5 тысяч кв.м и заведения общепита должны измерять посетителям температуру и не допускать людей, у которых она повышена.
О новых мерах борьбы с распространением коронавируса губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил на еженедельном оперативном заседании.
Воробьев поручил главам муниципалитетов и ведомств усилить контроль за соблюдением мер безопасности — ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции в транспорте, на объектах торговли и питания.
Ранее сайт правительства Московской области сообщал, что соблюдение масочного режима на транспорте в Подмосковье проверяют почти 4 тысячи человек.Фото: Daniele COSSU / Shutterstock
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