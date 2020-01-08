С 1 января подорожали билеты на поезда

С 1 января 2020 года увеличились цены на железнодорожные билеты. Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования выросли на 3,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

Тарифами на билеты в плацкарте занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство утвердило рост тарифов в плацкартных и общих вагонах осенью 2019 года.

Стоимость проезда в купе, СВ и люксе пока не изменилась. Формированием тарифов на них занимается «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Рост тарифов на 3,5% запланирован на этот год. Коснется он купе, люксов и СВ в поездах дальнего следования, не входящих в систему динамического ценообразования. К этим тарифам также применяются сезонные коэффициенты.

Что касается системы динамического ценообразования, то там действует следующий принцип: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты.

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