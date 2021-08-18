Сибирская сеть стрит-фуда «Подорожник» объявила о планах провести IPO

Сибирская сеть кофеен и стрит-фуда «Подорожник» сообщила о планах провести IPO и разместить акции на Санкт-Петербургской бирже. Компания рассчитывает привлечь 1,9 млрд рублей, и за счет этих средств увеличить число точек в три раза.
О намерениях сети провести публичное размещение пишет ТАСС со ссылкой на президента «Подорожника» Татьяну Фомину.
Компания планирует продать 1,9 млн акций по 1 тыс. рублей за бумагу, и тем самым привлечь 1,9 млрд рублей. Размещение намерены провести на Санкт-Петербургской бирже ориентировочно через год.
На сегодняшний день количество точек продаж «Подорожника» составляет 160. На привлеченные средства их число планируют увеличить до 500.
Заведения «Подорожника» расположены в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. После привлечения инвестиций компания намерена открыться в Красноярском крае, Омской и Томской областях.
Сеть общественного питания «Подорожник» работает с 1995 года. За 2020 год выручка компании составила 800 млн рублей.
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