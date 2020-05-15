Интерес россиян к работе со свободным графиком к концу апреля вырос на 5% по сравнению с последним рабочим месяцем — февралем. Об этом говорят результаты исследования портала «Авито. Работа», с которыми ознакомился Rusbase.

Средняя зарплата для вакансий со свободным графиком в России выросла до 60 тысяч рублей