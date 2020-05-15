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Средняя зарплата для вакансий со свободным графиком в России выросла до 60 тысяч рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Интерес россиян к работе со свободным графиком к концу апреля вырос на 5% по сравнению с последним рабочим месяцем — февралем. Об этом говорят результаты исследования портала «Авито. Работа», с которыми ознакомился Rusbase.

Средняя зарплата для вакансий со свободным графиком в России выросла до 60 тысяч рублей

В каких отраслях россияне активнее всего ищут подработку:

  • маркетинг и PR;
  • транспорт и логистика;
  • строительство;
  • производство;
  • домашний персонал. 

В ходе другого опроса аналитики «Авито. Работы» выяснили, что 57% россиян активно ищут подработку. 16% опрошенных уже подрабатывают. 4% респондентов заявили, что подработка им точно не нужна. 

К концу апреля в России выросло и количество вакансий со свободным графиком. Аналитики «Авито. Работы» зафиксировали наибольший рост в строительстве, госсекторе, IT и банковском секторе. 

Зарплата для вакансий со свободным графиком в среднем по России выросла на 6% — до 58,5 тысячи рублей. Самая высокая зарплата для таких вакансий в Санкт-Петербурге — 69,9 тысячи рублей.
Фото: khlungcenter / Shutterstock

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17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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