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Средняя зарплата для вакансий со свободным графиком в России выросла до 60 тысяч рублей
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Ксения Самбулова
Интерес россиян к работе со свободным графиком к концу апреля вырос на 5% по сравнению с последним рабочим месяцем — февралем. Об этом говорят результаты исследования портала «Авито. Работа», с которыми ознакомился Rusbase.
Средняя зарплата для вакансий со свободным графиком в России выросла до 60 тысяч рублейКсения Самбулова
В каких отраслях россияне активнее всего ищут подработку:
- маркетинг и PR;
- транспорт и логистика;
- строительство;
- производство;
- домашний персонал.
В ходе другого опроса аналитики «Авито. Работы» выяснили, что 57% россиян активно ищут подработку. 16% опрошенных уже подрабатывают. 4% респондентов заявили, что подработка им точно не нужна.
К концу апреля в России выросло и количество вакансий со свободным графиком. Аналитики «Авито. Работы» зафиксировали наибольший рост в строительстве, госсекторе, IT и банковском секторе.Зарплата для вакансий со свободным графиком в среднем по России выросла на 6% — до 58,5 тысячи рублей. Самая высокая зарплата для таких вакансий в Санкт-Петербурге — 69,9 тысячи рублей.
Фото: khlungcenter / Shutterstock
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