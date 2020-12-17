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Каждый четвёртый россиянин рассчитывает на подработку на праздники

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Четверть россиян планируют найти на новогодние праздники работу или подработку. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении Rusbase.

Каждый четвёртый россиянин рассчитывает на подработку на праздники

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», четверть россиян на новогодние праздники не собираются отдыхать. Напротив, они рассчитывают найти новую работу или подработку.

«32% жителей России на новогодних праздниках, в основном, планируют встречи с родными и друзьями. При этом четверть опрошенных (25%) надеются занять длительные выходные работой или подработкой. 18% опрошенных отметили, что проведут праздники дома в семейном кругу», — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что 5% опрошенных планируют начать изучение новой профессии. Столько же участников исследования планируют заняться зимними видами спорта — катанием на коньках, лыжах, сноубордах и так далее, а еще 2% респондентов указали, что пройдут курсы повышения квалификации.

Исследования сервиса «Работа.ру», который входит в экосистему Сбера, проводилось в декабре текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,6 тыс. человек старше 18 лет.

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Фото: stokkete/Depositphotos

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