Каждый четвёртый россиянин рассчитывает на подработку на праздники

Четверть россиян планируют найти на новогодние праздники работу или подработку. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении Rusbase.

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», четверть россиян на новогодние праздники не собираются отдыхать. Напротив, они рассчитывают найти новую работу или подработку.

«32% жителей России на новогодних праздниках, в основном, планируют встречи с родными и друзьями. При этом четверть опрошенных (25%) надеются занять длительные выходные работой или подработкой. 18% опрошенных отметили, что проведут праздники дома в семейном кругу», — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что 5% опрошенных планируют начать изучение новой профессии. Столько же участников исследования планируют заняться зимними видами спорта — катанием на коньках, лыжах, сноубордах и так далее, а еще 2% респондентов указали, что пройдут курсы повышения квалификации.

Исследования сервиса «Работа.ру», который входит в экосистему Сбера, проводилось в декабре текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,6 тыс. человек старше 18 лет.

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