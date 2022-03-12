Правительство РФ поддержит подрядчиков по госконтрактам: списание штрафов будет бессрочным

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о бессрочном порядке списания штрафов и пеней с нарушивших обязательства по госконтракту подрядчиков.

Как объясняют в пресс-службе кабмина, речь идет только о тех подрядчиках, которые нарушили обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций.

«Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок», — сообщает официальный сайт Правительства РФ.

Для списания пеней и штрафов подрядчику необходимо будет:

предоставить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций,

приложить документы, удостоверяющие эту информацию (если такие есть).

Принятое постановление означает, что изменения автоматически вносятся и в предыдущие документы, фиксирующие порядок расчетов по госконтрактам (от 2015, 2016, 2020 и 2021 гг. соответственно).

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