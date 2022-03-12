Правительство РФ поддержит подрядчиков по госконтрактам: списание штрафов будет бессрочным

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о бессрочном порядке списания штрафов и пеней с нарушивших обязательства по госконтракту подрядчиков.
Как объясняют в пресс-службе кабмина, речь идет только о тех подрядчиках, которые нарушили обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций.
«Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок», — сообщает официальный сайт Правительства РФ.
Для списания пеней и штрафов подрядчику необходимо будет:
- предоставить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций,
- приложить документы, удостоверяющие эту информацию (если такие есть).
Принятое постановление означает, что изменения автоматически вносятся и в предыдущие документы, фиксирующие порядок расчетов по госконтрактам (от 2015, 2016, 2020 и 2021 гг. соответственно).
Фото на обложке: rbc-daily /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Евросоюз анонсировал санкции в отношении сталелитейной продукции из России
- 2 Главное для бизнеса 12 марта: новые правила снятия валюты, расширение санкционных списков, уходящие компании
- 3 Пять крупнейших суверенных дефолтов в мировой истории
- 4 Новый пакет санкций и «экстремистская деятельность» Meta: главное для бизнеса к утру 11 марта
- 5 Правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на антикризисные меры
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022