С начала спецоперации на Украине в сеть утекли данные 65 млн россиян — Сбербанк

С начала военной операции на Украине (24 февраля) в сеть утекли персональные данные 65 млн россиян. В Сбербанке подсчитали, что около 13 млн банковских карт были скомпрометированы, а ущерб от их перевыпуска составил 4,5 млрд рублей.

Множество хакерских атак, совершенных на российский бизнес и физических лиц, привели к тому, что не менее 13 млн банковских карт были скомпрометированы в период с 24 февраля – день начала спецоперации на Украине, рассказал на ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

1 млн из этого числа пришлись именно на Сбербанк, 12 млн – другие банки. Кредитные организации, уточнил Кузнецов, понесли ущерб от перевыпуска скомпрометированных карт в размере 4,5 млрд рублей.

Масштаб хакерских на российский бизнес и государственный сектор Кузнецов описал как «полномасштабная кибервойна». С 24 февраля количество атак на бизнес выросло в 15 раз, в основном им подвергаются организации из финансовой, энергетической сфер, а также те, чья деятельность связана с логистикой и электронной коммерцией.

По словам Кузнецов, который озвучил подсчеты Сбербанка, за менее чем четыре последних месяца в руки злоумышленников попали персональные данные 65 млн россиян.

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