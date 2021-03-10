Подсмотреть за сотрудниками Tesla и Cloudflare: Хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения по всему миру

Международная группа хакеров получила доступ к 150 тыс. камер видеонаблюдения компании Verkada. Они были установлены на предприятиях Tesla, в офисах поставщика программного обеспечения Cloudflare, полицейских участках, тюрьмах, а также школах и клиниках в нескольких странах мира.

Некоторые из взломанных камер используют технологию распознавания лиц, отмечает Bloomberg. Источник, причастный к кибератаке, рассказал, что целью хакеров было показать повсеместность видеонаблюдения и то, насколько легко получить доступ к камерам. По его словам, преступники получили не только доступ к содержимому камер, но и весь архив компании Verkada.

Он также отметил, что вход был осуществлен в статусе «суперадминистратора», причем связка «логин+пароль» была обнаружена на просторах интернета.

В Verkada заявили, что отключили все учетные записи, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ. Сейчас служба безопасности компании и правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, отмечает агентство.



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