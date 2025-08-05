Поедем, поедим: спрос на гастротуризм в России вырос на 30%
Теперь офиицально: россияне все чаще едут в отпуск не только ради моря и гор, а ради гастрономических впечатлений. По данным сервиса Суточно.ру, за последний год спрос на гастротуризм вырос на 30%. Еда стала не дополнением к путешествию, а основной целью.
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Кухня региона — важный критерий
По статистике, каждый четвёртый турист теперь выбирает локацию с прицелом на кухню региона. В тренде — дегустации на рынках, визиты на винодельни и сыроварни, локальные кафе, фермерские туры и гастрофесты. Новый формат отдыха формирует устойчивый потребительский сценарий: еда + эмоции + бытовой уют.
По словам директора по маркетингу Суточно.ру Айрата Мусина, гастротуризм выходит из нишевого сегмента и превращается в массовый продукт. Причём аренда жилья с кухней становится частью этого опыта: путешественники всё чаще сами готовят из местных продуктов.
Гастрокарта России — от Кубани до Камчатки
Лидирует Краснодарский край: туристов привлекает кубанская кухня, горные продукты, сладости и местные вина. Средняя стоимость аренды в регионе — 5 258 ₽ за ночь. Второе место — у Калининграда с копчёной рыбой и янтарным ликёром (6 148 ₽), а третье — у Татарстана с эчпочмаками, чак-чаком и фермерскими гастротурами (5 330 ₽).
Далее — Карелия, Дагестан, Адыгея, Астрахань, Калмыкия, Алтай, Байкал, Камчатка. В Адыгею едут за сыром и лепёшками, в Приморье — за устрицами, в Мурманск — за арктической олениной, в Калмыкию — за бараниной и чаем джомба.
Цены растут — интерес тоже
В Адыгее средняя стоимость аренды жилья — 4 300 ₽ (+8% за год). В Приморье — 6 240 ₽ (+7%), в Иркутске (Байкал) — 4 351 ₽ (+11%). Даже в таких направлениях, как Калмыкия (3 626 ₽) и Астрахань (3 309 ₽), растёт как число бронирований, так и обороты.
По расчётам Суточно.ру, средняя поездка длится 3–4 дня, а аренда обходится в 18 000 ₽. В большинстве случаев выбирают студии и однушки, часто — с полноценной кухней.
Пока одни едут за вкусом, другие заказывают его на дом
По данным ЮMoney, растёт и спрос на доставку еды: в июле 2025 года число заказов выросло на 21% по сравнению с прошлым годом, а оборот кафе и ресторанов — на 36%. В Приморье за июньские выходные спрос на доставку подскочил на 55%. Сильный рост спроса показали и Московская область (+26% по заказам, +45% по обороту), и Дальний Восток.
Что это значит
Гастрономия перестаёт быть обслуживающим элементом туризма — она становится драйвером направления. Россияне охотнее платят за впечатление, чем за «звёздность» отеля, и едут за вкусом, а не достопримечательностями.
Для малого бизнеса это окно роста: спрос на локальные продукты, аутентичную кухню и атмосферные гастроформаты будет только расти.
Фото: SrdjanPav / Getty Images
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