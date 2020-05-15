Российские туристы смогут перебронировать на поездки по стране ваучеры на зарубежные туры, отмененные из-за коронавируса. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Россия-1».

Россияне смогут использовать ваучеры на зарубежные туры для поездок по стране