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Россияне смогут использовать ваучеры на зарубежные туры для поездок по стране

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российские туристы смогут перебронировать на поездки по стране ваучеры на зарубежные туры, отмененные из-за коронавируса. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала  «Россия-1».

Россияне смогут использовать ваучеры на зарубежные туры для поездок по стране

«В этой ситуации есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и другие направления. Выбирать будет сам турист, но деньги его будут сохранны», — отметил Горин.

Вице-президент АТОР добавил, что в летнем сезоне планируются дополнительные рейсы по России.

Правительство России 7 мая внесло в Госдуму законопроект о праве туроператоров в случае чрезвычайной ситуации не возвращать туристам деньги за отмененные туры. Вместо этого операторы должны предоставить гарантию равнозначного путешествия в будущем. 

Если турист не сможет поехать в новое путешествие, туроператор должен вернуть ему деньги. По словам Горина, операторы будут возвращать деньги с процентами. Например, если тур стоил 100 тысяч рублей, по окончании срока действия ваучера турист должен получить 105,5 тысячи рублей.

Фото: Dan Weits / Shutterstock

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20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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