Россияне смогут использовать ваучеры на зарубежные туры для поездок по стране
Российские туристы смогут перебронировать на поездки по стране ваучеры на зарубежные туры, отмененные из-за коронавируса. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Россия-1».
«В этой ситуации есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и другие направления. Выбирать будет сам турист, но деньги его будут сохранны», — отметил Горин.
Вице-президент АТОР добавил, что в летнем сезоне планируются дополнительные рейсы по России.
Правительство России 7 мая внесло в Госдуму законопроект о праве туроператоров в случае чрезвычайной ситуации не возвращать туристам деньги за отмененные туры. Вместо этого операторы должны предоставить гарантию равнозначного путешествия в будущем.
Если турист не сможет поехать в новое путешествие, туроператор должен вернуть ему деньги. По словам Горина, операторы будут возвращать деньги с процентами. Например, если тур стоил 100 тысяч рублей, по окончании срока действия ваучера турист должен получить 105,5 тысячи рублей.
Фото: Dan Weits / Shutterstock
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