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68% российских предпринимателей ищут инвесторов для своего бизнеса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году почти 70% российских предпринимателей стали искать инвесторов для своих бизнеса. Чаще всего дополнительные средства выделяют таким областям, как IT, медицина, строительство, производство, финансовые и юридические услуги. Об этом говорится в исследовании бизнес-клуба «Атланты» и платформы Get-Investor.ru, пишет Forbes.

68% российских предпринимателей ищут инвесторов для своего бизнеса

Каждый второй в ходе опроса заявил, что находить деньги для проектов за последние два года стало сложнее. Более 40% предпринимателей столкнулись с проблемами при поиске российских инвесторов, а 36% — зарубежных.

Легче всего получают средства на развитие  IT — 78%, медицина — 57%, строительство — 39%, производство — 39%, финансовые и юридические услуги — 35%. Наибольшие трудности с привлечением средств испытывают, по словам опрошенных, бьюти-сфера — 4% и медиа — 4%.

Чаще всего бизнемены заинтересованы в небольшой сумме для развития своего дела — от 5 до 20 млн рублей.

По словам аналитиков, инвесторы за последний год стали более осторожными, поэтому выбирают или быстроразвивающиеся ниши, связанные с технологиями, или консервативные сферы вроде строительства и медицины. 

В исследовании участвовали 1217 предпринимателей в возрасте от 18 до 60 лет из городов-миллионников РФ. 

Фото на обложке: David Pereiras / Shutterstock

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