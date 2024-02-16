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OpenAI разрабатывает поисковик с возможностями ИИ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская компания OpenAI разрабатывает свой собственный продукт для поиска в интернете и собирается интегрировать его в чат-бот ChatGPT. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники.

OpenAI разрабатывает поисковик с возможностями ИИ

Собеседникам издания неизвестно, будет ли поисковик интегрирован в одну из версий чат-бота ChatGPT или станет отдельным решением.

  • В декабре 2023 года OpenAI впервые превысила доход в $2 млрд. Достижение стало возможным из-за повышенного интереса пользователей со всего мира к инструментам на базе искусственного интеллекта вроде ChatGPT.
  • Недавно ChatGPT обучили запоминать факты о пользователе. Это поможет чат-боту лучше генерировать ответы. Функцией «памяти» пользователи смогут управлять самостоятельно. Обновленная функция чат-бота уже доступна для части пользователей. Полноценный релиз планируется провести по окончании тестирования.

Фото на обложке: Unsplash

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