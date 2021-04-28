Впервые в России: Victoria Andreyanova и Cappasity представили коллекцию одежды в формате AR-голограмм

Для создания визуализаций использовалась энтерпрайз-платформа компании Cappasity для разработки иммерсивного контента для индустрии моды, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Решение компании состоит из программного обеспечения Easy 3D Scan для создания 3D/AR-контента и SaaS-платформы Cappasity.

Съёмки проводились в обычной фотостудии, после чего снимки обрабатывали в Easy 3D Scan. Финальный результат загружался на облачную платформу Cappasity, которая обеспечивает интеграцию в сайты и мобильные приложения, демонстрацию контента в дополненной реальности (AR) и сбор аналитических данных.

Технология Cappasity позволяет организовать просмотр коллекции в любой обстановке, заявляет компания: изображения можно отправить клиенту, байерам, а также устроить показ образов в бутике. Cappasity делает особый упор на высоком качестве детализации: оно повышает вовлечённость в процесс изучения вещи, а также позволяет разглядеть все нюансы.

Компания особенно подчёркивает, что её платформа стала первым комплексным решением для AR-голограмм на рынке.

«Эта первая в пост-карантинную эпоху коллекция сочетает в себе классические и эксцентричные ноты за счет контрастов силуэтов мягких кашемировых пальто и дерзких принтов авторства Елизаветы Костюковой. Другой акцент этой коллекции — осознанное потребление. Ее двусторонние пальто позволяют создавать палитру образов. А голографическое воплощение иронически выводит эту идею на новый уровень — что может быть экологичнее цифровых вещей, которые можно утилизировать, лишь переписав их код» — сообщается в пресс-релизе.

«Наша цель – стать стандартом по созданию иммерсивного контента для онлайн-проектов и в частности — для индустрии моды. Мы разработали первое масштабируемое решение, которое позволяет быстро и качественно оцифровывать образы. На разработку формата AR-голограмм ушло более трёх лет, и я рад, что мы презентуем его в России в рамках сотрудничества с инновационным брендом», – подчеркнул CEO Cappasity Константин Попов.

«Аватар в сети сегодня едва ли не более важен, чем то, как выглядит человек в жизни. Раз есть имидж в сети, то логично создать вокруг этого имиджа привлекательный образ. Эта коллекция – воплощение именно такого эксперимента. Все вещи реальны и оцифрованы. Но скоро, возможно, мы обойдёмся вовсе без ниток и тканей?», – заявила дизайнер Виктория Андреянова.

Презентация коллекции прошла 27 апреля в Лофте «Министерство». Среди почётных гостей были Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Елена Малышева и другие. Все гости были отсняты в 3D через приложение 3DShot, также разработанное Cappasity.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото и видео: Cappasity.